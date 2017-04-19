بدأت منذ قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ورقنى جيبيوه، وزير خارجية إثيوبيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تحقق من إنجازات.

تأتي جلسة المباحثات أيضًا لتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين ومواصلة العمل معا لتعزيز العلاقة الثنائية، ومنع أي موقف من شأنه أن يقوض من الطبيعة الأخوية والاستراتيجية لهذه العلاقة.

ومن المقرر تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية لاسيما ما يتعلق بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، خاصة مكافحة الإرهاب، الذي يستلزم جهدًا جماعيًا للقضاء عليه حماية لمقدرات الشعوب.