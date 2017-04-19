حررت قوات سوريا الديمقراطية - المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية - 4 قرى في وادي الجلاب بريف الرقة من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكرت مصادر محلية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/، أن اشتباكات عنيفة اندلعت - مساء أمس - بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وعناصر “داعش” في قرى “أم التنك ، بير جربا، جروة، والحتاش” تمكنت على إثرها من تحريرها من سيطرة التنظيم.

وتستمر المرحلة الرابعة من عملية غضب الفرات والهادفة لتحرير “وادي الجلاب” في ريف الرقة من سيطرة “داعش”، في يومها السابع.

وكانت قوات “سوريا الديمقراطية” التي تضم فصائل متنوعة في شمال سوريا قد أعلنت أمس تشكيل مجلس مدني لإدارة مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم “داعش”.