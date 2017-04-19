أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، بدء أعمال الترميمات بصالات العظة بكنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، لافتا إلى أن مجلس الوزراء ورجال القوات المسلحة يباشرون عمليات الصيانة التى تجري على قدم وساق تلبية لإخواتنا الأقباط شركائنا في الوطن.

وكانت جدران وحوائط الكنيسة قد بدأت أعمال ترميمها، من أضرار العمل الإرهابي الذي شهدت صباح أحد السعف، وذلك بإخلاء القاعة الرئيسية من جميع محتوياتها.

وكانت كنيسة مارجرجس بطنطا شهدت صباح يوم الأحد قبل الماضى عملا إرهابيا أسفر عن استشهاد 28 وإصابة 74 اخرين.