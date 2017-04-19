غدا الخميس
وزيرة الاستثمارترأس وفد مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ24 بواشنطنالأربعاء، 19 ابريل 2017 11:44 م
تستهل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى زيارتها الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والتى تبدأ غدا /الخميس/، برئاسة وفد مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ24، والذى يعقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى بحضور كل من جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى.
وقالت الدكتورة سحر - في بيان للوزارة اليوم /الأربعاء/ - “إنها ستعرض خلال الاجتماع الاصلاحات الاقتصادية القوية التى اتخذتها مصر للنهوض بالاقتصاد والخطوات الملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار”.
وأشارت إلي أن الاجتماع سيناقش عددا من القضايا المهمة، فى مقدمتها التحديات التنموية المختلفة التى تواجه الدول النامية نتيجة حالة عدم الاستقرار الذى يعانيه الاقتصاد العالمى، بما فى ذلك تذبذب أسعار السلع الأساسية، والتى تمثل مكونا أساسيا فى صادرات الدول النامية، وتزايد أعداد اللاجئين، خاصة فى الشرق الأوسط نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية فى عدد من الدول.
وأضافت أنها ستبحث مع دول المجموعة أهمية قيام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بلعب دور فعال لمساندة الدول النامية والأقل نموا فى مواجهة تلك التحديات مع أهمية انتهاج الاقتصادات الكبرى لسياسات اقتصادية ومالية تسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى العالمى، بما فى ذلك توفير الآليات اللازمة لتقديم التمويل ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية لزيادة اندماجها فى الاقتصاد العالمى، وتعزيز جهودها فى مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
يشار إلي أن مجموعة الـ24 تتولى تنسيق مواقف الدول النامية فى موضوعات التنمية والسياسات المالية والنقدية، وتعد مصر من الدول المؤسسة للمجموعة، وتشارك بفعالية فى أعمالها، حيث تلعب المجموعة دورا رئيسيا فى دفع مصالح الدول النامية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولى.
وتجتمع المجموعة على المستوى الوزارى مرتين سنويا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، وتضم فى عضويتها إلى جانب مصر، كل من (الجزائر، لبنان، سوريا، كوت ديڤوار، أثيوبيا، نيجيريا، الجابون، غانا، جنوب أفريقيا، الكونغو، الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، المكسيك، بيرو، فنزويلا، جواتيمالا، الهند، إيران، باكستان، الفلبين، سريلانكا، ترينداد، وتوباجو).
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