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شاهد.. رد سما المصري على هجوم نواب البرلمان
سما المصري

شاهد.. رد سما المصري على هجوم نواب البرلمان

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:43 م
محيط

أبدت الفنانة سما المصري، اعتراضها على هجوم بعض نواب البرلمان عليها، بسبب البرنامج المنتظر أن تقدمه، في شهر رمضان المبارك، وهاجمت أحدهم على الهواء، عندما صرح بكونها راقصة، بقولها: “أنا برقص بوسطي لكن أنت بترقص بلسانك ومش بتعمل حاجة للناس”.

وأضافت سما المصري، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على فضائية “دريم”، اليوم الأربعاء، أنها غير معترضة على التواصل مع اي نائب بالبرلمان للرد عليه، ولكن عليهم في البداية القيام بأدوارهم المطلوبة منهم تجاه الشعب قبل انتقادها.



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