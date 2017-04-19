أصدرت السلطات السعودية قرارا يقضي بانهاء تعاقدات المعلمين الأردنيين العاملين في المدارس الحكومية السعودية من حملة تخصص البكالوريوس في الرياضيات والبالغ عددهم 700 معلم وبشكل مفاجئ دون سابق انذار.

وجاء القرار في التعميم الذي حمل الرقم “280” بتاريخ 13-4-2017 ويحمل توقيع وزير التربية والتعليم السعودي الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وبيّن القرار أن السبب في ذلك هو احلال وزارة التربية والتعليم السعودية الخريجين السعوديين محل الأردنيين ضمن اطار مشروع السعودة، رغم اتفاقية التبادل الثقافي الموقعة بين الأردن والسعودية.

وبذلك تكون السلطات السعودية قد أنهت وجود المعلمين الأردنيين بشكل رسمي الذين كانوا يعملون في مدارسها الحكومية، حيث بدأت منذ سنوات بإنهاء خدمات المعلمين الأردنيين في كافة التخصصات بشكل تدريجي.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد لـ”جراسا” أن هذه التعاقدات خاصة وليست ضمن الاعارات التي تتم عن طريق وزارة التربية، مشيرا الى أن الجهة المعنية بمتابعة هذا الموضوع هي وزارة التعليم العالي بحكم وجود مستشار لها في السفارة الاردنية.

ووزارة التعليم العالي من جهتها نفت لـ”جراسا” مسئوليتها عن متابعة الموضوع، مؤكدة عدم وجود أي مستشار لها هناك، أو مسؤول يتابع شؤون الأردنيين المتعلقة بهذا المجال هناك.