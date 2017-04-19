أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر سورية معارضة أفادت - في وقت سابق اليوم - بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف على ضاحية الأسكندرية جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة، مشيرة إلى أن مدينة الطبقة تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحي تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية.

