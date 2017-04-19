 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 12:12 مساءً
روابط سريعة
التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"
تفجير عبوة ناسفة

التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:42 م
متابعات

أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر سورية معارضة أفادت - في وقت سابق اليوم - بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف على ضاحية الأسكندرية جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة، مشيرة إلى أن مدينة الطبقة تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحي تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3