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رئيس «التدريب الإلزامي»: نقابة الأطباء لم تقدم دعوى قضائية ضدنا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رئيس «التدريب الإلزامي»: نقابة الأطباء لم تقدم دعوى قضائية ضدنا

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:57 م
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور ياسر سليمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء التابعة لمجلس الوزراء، أن الهيئة مسئولة  عن وضع معايير ومواصفات  لتدريب الأطباء أثناء فترة الامتياز ومتابعتها ثم إجراء امتحان في نهاية الامتياز.
وأعلن سليمان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الهيئة مسئولة عن اختيار مستشفيات “التدريب التخصصي” ومدتها 5 سنوات وفقا لمواصفات قياسية، موضحا أن الهيئة ستمنح الأطباء لأول مرة شهادة “البورد المصري” عقب اجتياز فترة التدريب والاختبار.
وأشار إلى أن الهيئة تضم رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس، والإسكندرية، وبني سويف وأسيوط والزقازيق، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة، ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة ومدير معهد القلب ورئيس المجالس الطبية المتخصصة، وإدارة الخدمات الطبية بالشرطة بالإضافة إلى نقيب الأطباء وأحد ممثلي المجتمع المدني.
ونفى ما تردد عن قيام نقابة الأطباء برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب فيها بإلغاء الهيئة.

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