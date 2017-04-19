قامت ناسا ببث مباشر يعد الأول من نوعه، للحظة إطلاق الصاروخ في مهمة البعثة المدارية Cygnus بتقنية 360 درجة.

ونُشر البث المباشر على قناة “NASATelevision” على يوتيوب، يوم 18 أبريل.

ووضعت ناسا بالتعاون مع أوربيتال ATK ويونايتد لانش Alliance (المطور لصاروخ أطلس 5 الذي سينقل المركبة الفضائية Cygnus إلى المحطة الدولية)، 4 كاميرات على بعد حوالي 92 مترا من الصاروخ.

ويمكن مشاهدة البث المباشر بتقنية 360 درجة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن خلال تحريك مؤشر الماوس، يمكنك الحصول على العرض الكامل.

ويحتاج الكمبيوتر المجهز لمعالجة الصور إلى وقت محدد، قبل الحصول على البث بتقنية 360 درجة، ولكن هذا الأمر يبقى أفضل من العروض السابقة التي كان يتم تحميلها عند انتهاء الحدث.