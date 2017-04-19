 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 10:37 صباحاً
روابط سريعة
ناسا تصدر أول بث مباشر لإطلاق صاروخ بتقنية 360 درجة
58f626d8c46188f8358b45da (1)

ناسا تصدر أول بث مباشر لإطلاق صاروخ بتقنية 360 درجة

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:36 ص

قامت ناسا ببث مباشر يعد الأول من نوعه، للحظة إطلاق الصاروخ في مهمة البعثة المدارية Cygnus بتقنية 360 درجة.

ونُشر البث المباشر على قناة “NASATelevision” على يوتيوب، يوم 18 أبريل.

ووضعت ناسا بالتعاون مع أوربيتال ATK ويونايتد لانش Alliance (المطور لصاروخ أطلس 5 الذي سينقل المركبة الفضائية Cygnus إلى المحطة الدولية)، 4 كاميرات على بعد حوالي 92 مترا من الصاروخ.

ويمكن مشاهدة البث المباشر بتقنية 360 درجة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن خلال تحريك مؤشر الماوس، يمكنك الحصول على العرض الكامل.

ويحتاج الكمبيوتر المجهز لمعالجة الصور إلى وقت محدد، قبل الحصول على البث بتقنية 360 درجة، ولكن هذا الأمر يبقى أفضل من العروض السابقة التي كان يتم تحميلها عند انتهاء الحدث.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3