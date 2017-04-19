"أوريون" تواجه معيقات قد تؤجل رحلتها إلى المريخالأربعاء، 19 ابريل 2017 10:32 ص
ينصح مستشارو وكالة ناسا بتأجيل مرحلتي مشروع إطلاق مركبة “أوريون” الفضائية إلى المريخ، لوجود مشاكل مالية وتقنية تحول دون إطلاق المكوك إلى القمر.
وقالت بوابة “SpaceNews” الإلكترونية إن إطلاق مكوك “أوريون” إلى القمر في نوفمبر عام 2018 سيكون مهمة صعبة جدا، من ناحية تقنية بالنسبة لناسا.
يذكر أن مكوك “أوريون” الأمريكي يتم تصميمه اليوم كمركبة أساسية لإعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر، بعد إغلاق برنامج “شاتل” عام 2011، وقد أوكلت إلى “أوريون” مهمة تكرار هبوط الإنسان على سطح القمر، ثم القيام برحلة مأهولة إلى المريخ.
وتضم تلك الخطة أيضا مشروع تصميم وتصنيع صاروخ “SLS” الثقيل، الذي من شأنه حمل مكوك “أوريون” إلى القمر في أكتوبر القادم، ولاحقا إلى المريخ.
ولم تقرر ناسا إلى الآن ما إذا كان المكوك الدائر حول القمر مأهولا أم لا، إلا أن ناطقا باسم ناسا كان قد أعلن في فبراير الماضي أن الخبراء لا يستبعدون القيام برحلة مأهولة.
فيما جاء في تقرير أعده كبير مستشاري ناسا، بول مارتن، أنه يرجح أن تؤجل الرحلة المأهولة لعدم جاهزية مكوك “أوريون” بحلول خريف عام 2018، لوجود بعض المشاكل المالية والتقنية.
يذكر أن إعصارا تسبب في تضرر المبنى الذي سيتم تجميع صاروخ “SLS” فيه، ويتوقع أن يستغرق ترميم البناية شهرين أو 3.
أما إرسال الطاقم على متن المكوك، فيكشف عن عائق إضافي أمام تحقيق المشروع، الأمر الذي يتطلب نصب محرك جديد لم ينته اختباره بعد.
وعلاوة على ذلك فإن كبير المستشارين نصح بالبدء في وضع استراتيجية الرحلة الفضائية إلى المريخ، والتي ما زالت في بداياتها وتحتاج إلى الدعم المالي.
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