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الأربعاء 19 ابريل 2017 10:35 صباحاً
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عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي
وزير المالية عمرو الجارحي
وزير المالية عمرو الجارحي

عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:34 ص
كتب-ربيع شعبان

توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات إلى التقدم الذى أحرزته مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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