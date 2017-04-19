توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات إلى التقدم الذى أحرزته مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.