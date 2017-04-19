جامعة القاهرة توقع باليابان عقد إنشاء مستشفي "أبو الريش" الجديد بمنحة 18 مليون دولارالأربعاء، 19 ابريل 2017 10:31 ص
وقع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، باليابان، اليوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2017، عقد إنشاء مستشفي أبو الريش الجديد علي قطعة الأرض المتبرع بها من البنك العربي الافريقي، وتم بمقر السفارة المصرية بطوكيو وبحضور معالي السفير إسماعيل خيرت، سفير مصر في اليابان، ووفد جامعة القاهرة، وممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية “الجايكا”، واستشاري المشروع من الجانب الياباني، شركة ” نيهون سيككي ” كإستشاري معماري، وشركة “بينكو انترناشونال” كإستشاري أجهزة طبية، بالإضافة إلى الشركات اليابانية التي فازت بتنفيذ مشروع إنشاء مستشفي أبو الريش الجديد والذي سيقام بتمويل ياباني عبارة عن منحة لاترد بقيمة ١٨ مليون دولار، وهو مكون من 7 أدوار على مساحة 500 مترًا خلف المبنى القديم، ليتم تخصيصه للعيادات الخارجية، مما يخفف الضغط على المبنى القديم بإتاحة عدد من الاسرة، وستكون الخدمة الطبية به وفق مفاهيم جديدة.
وقد مثل جامعة القاهرة، فى اليابان، وفد برئاسة الدكتور جابر نصار، مكون من، الدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتور مدحت الشاذلي المستشار الهندسى للجامعة. وعلي مدار العشرة الأيام السابقة لتوقيع العقد جرت المفاوضات مع شركة “نيهون سيككي” إستشاري المشروع من الجانب الياباني، وذلك لاختيار الشركة اليابانية التي ستقوم بتنفيذ المشروع في مصر، وقد تم اختيار شركة اليابانية “داي نيبون” للإنشاءات كمقاول معماري وإنشائي للمشروع بمناقصة طبقا للقانون الياباني، ولدى الشركة مكتب بمصر منذ ٣٠ عامآ. ومن المقرر أن تكون مدة التنفيذ ١٧ شهرآ وتبدأ في 15 مايو المقبل، حيث تقوم الشركة بالبناء والتشطيبات بالكامل. كما تم إختيار شركة” إيتشو” لتوريد الأجهزة الطبية للمستشفى، وهى عبارة عن ٨٩ نوعا من الأجهزة المختلفة.
وتقدم الدكتور جابر نصار بتهنئة جامعة القاهرة، للشعب المصري، بهذا الإنجاز الذي سيمثل إضافة نوعية لمستشفيات جامعة القاهرة. وقال نصار، أنه لأول مرة سيكون لدينا في مصر مستشفي متكامل للعيادات الخارجية لطب الأطفال، الأمر الذي سيمكن المستشفي من تقديم الخدمة العلاجية للأطفال من جميع أنحاء مصر بكفاءة وجودة، وعلي يد أساتذة وخبرات كلية طب القصر العيني المشهود بكفاءتها في العالم.
كما تقدم رئيس جامعة القاهرة، باسم الجامعة ، بالشكر لسفير مصر في اليابان، اسماعيل خيرت وأعضاء السفارة المصرية، واستشاري المشروع من اليابان، والدكتور مهندس إيهاب الوجيه من علماء مصر في الخارج وخريج هندسة القاهرة، للخدمات التي قدموها لوفد جامعة القاهرة فى مهمتهم . كما اشاد نصار بمؤسسة :الجايكا ” ممثل الحكومة اليابانية التي تمول المشروع، وكذلك البنك العربي الافريقي الذي تبرع بالأرض.
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