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مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناء
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناء

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:27 ص
كتب - أحمد فرهود

شنت قوات الجيش المصرية، حملة أمنية، اليوم الأربعاء، استهدفت البؤر الإرهابية، في مدن محافظة شمال سيناء.

وتمكنت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، بالتعاون مع القوات الجوية، من القضاء على “تكفيريين” اثنين، وتدمير عربيتين ربع نقل، يستخدمهما العناصر الإرهابية، في عملياتهم.

هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون، بالتعاون مع عناصر القوات الجوية، جهودها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية، وإقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.

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