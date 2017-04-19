أكد أطباء بريطانيون أنهم سيعملون على تعديل أعضاء الخنازير للاستعانة بها في معالجة المشاكل الصحية عند المواليد الجدد المصابين بتشوهات خلقية.

ووفقا لصحيفة صاندي تايمز “تهدف خطة الأطباء لمعالجة الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية في المريء، عن طريق زراعة أعضاء خنازير معدلة بالخلايا الجذعية في أجسادهم”.

وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء المنوي زراعتها في أجساد الأطفال، ستؤخذ من خنازير تمت تربيتها في مزارع بريطانية خاصة، وبعدها سيعمل الخبراء في المخابر على استبدال خلايا أعضاء الخنازير بخلايا جذعية تأخذ من أجسام الأطفال حديثي الولادة، حيث ستستغرق عملية تعديل الأنسجة حوالي ثمانية أسابيع، ليتم بعدها نقل تلك الأعضاء المعدلة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأكد العلماء أنهم سيعملون على تطبيق العلاج الجديد بدءا من العام المقبل في إحدى مستشفيات مدينة لندن، حيث ستجرى أكثر من 10 عمليات لأطفال مصابين بمشاكل رتق المريء، ومن المتوقع أن تصل كلفة العملية إلى 125 ألف دولار.