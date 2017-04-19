انخفاض نسبة الوفيات بين المواليد الجدد في روسياالأربعاء، 19 ابريل 2017 10:22 ص
انخفضت نسبة الوفيات بين المواليد الجدد في روسيا خلال السنوات الخمس الماضية بـ 40%.
وقد أعلنت ذلك وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، يوم 12 أبريل، وقالت إن هذا المؤشر انخفض في شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 5 وفيات لكل ألف مولود حديث، مشيرة إلى أن النسبة وصلت إلى أدنى مستوى في تاريخ روسيا، سواء بين المواليد أو أمهاتهم.
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد لفت الانتباه في وقت سابق إلى انخفاض تلك النسبة في روسيا، وذلك في أثناء الاجتماع الخاص بالتنمية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن روسيا لديها الإمكانات لزيادة متوسط عمر سكانها إلى 76 عاما، بحلول العام 2025.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في مطلع مارس، أن مؤشرات نسبة الوفيات بين المواليد في روسيا أدنى مما هي عليه في أوروبا، حيث يتوفى هناك 6.64 من كل ألف مولود، فيما يعادل هذا المؤشر في روسيا حاليا 6.0، وفي 53 إقليما روسيا انخفض إلى ما دون 5.
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