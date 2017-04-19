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كوريا الجنوبية تدعو الشمال إلى وقف التدخل في الانتخابات الرئاسية
هوانج كيو ان القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تدعو الشمال إلى وقف التدخل في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:25 ص
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دعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، كوريا الشمالية إلى وقف التدخل في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في كوريا الجنوبية قريبا.

وقال لي دوك هاينج المتحدث باسم وزارة الوحدة في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية ” إن كوريا الشمالية تهدف إلى تضليل الرأي العام، وإثارة الصراع في بلاده باستغلال الانتخابات الرئاسية، داعيا الشمال إلى الكف عن هذه الأفعال”.

وأضاف هاينج” إن بيونج يانج تتدخل في القضايا السياسية والاجتماعية الجارية في جارتها الجنوبية منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنها تدخلت في الانتخابات الرئاسية والعامة السابقتين”.

وفي وقت سابق، نددت صحيفة “رودونج سينمون” الناطقة بلسان الحزب الحاكم الكوري الشمالي بثورة 19 أبريل التي تحتفل كوريا الجنوبية اليوم بالذكرى 57 لها، مؤكدة على ضرورة انطلاق الثورة من جديد لمنع إعادة استيلاء القوى المحافظة على السلطة /على حد تعبيرها/.

وذكر موقع (وريمينزوكيري) الكوري الشمالي الذي تديره الدولة أمس الثلاثاء ” إن القوى المحافظة تعمل على انتخاب “آن تشول سو” عن حزب الشعب لمنع استيلاء القوى التقدمية على السلطة في كوريا الجنوبية”.

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