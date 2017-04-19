قام وزير النقل الدكتور هشام عرفات صباح اليوم بجولة مفاجئة لطريق شبرا ـ بنها الحر لمتابعة أعمال تنفيذ الطريق المدرج بالمشروع القومي للطرق، والذي يبلغ طوله 40 كم، وتبلغ تكلفته 2.5 مليار جنيه.

بدأت الجولة بتفقد تنفيذ أعمال إنشاء الكوبرى الضخم الذى يربط الطريق الدائري حول القاهرة مع طريق شبرا ـ بنها الحر، والبالغ تكلفته الإجمالية 180 مليون جنيه، ثم تفقد الوزير القطاعات المختلفة للمشروع لمتابعة التقدم في معدلات التنفيذ فأكد الوزير ضرورة العمل 24 ساعة وتكثيف المعدات للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المقرر، وأنه لن يسمح بأي تأخير وسيتم سحب الأعمال من أية شركة منفذة تتأخر في معدلات التنفيذ وإسنادها إلى شركات أخرى لسرعة الإنجاز.

يذكر أن طريق شبرا ـ بنها الحر سيسهم في تخفيف الضغط المروري على طريق القاهرة - الأسكندرية الزراعي الذي يمر عليه ما يزيد على 140 ألف سيارة يوميا، وخلق محور جديد يربط مباشرة بين الطريق الدائري والطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة، ويشمل المشروع إنشاء 62 عملا صناعيا (38 كوبري و24 نفقا).