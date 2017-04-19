مارس 2017 ثاني أكثر الشهور حرارة منذ 137 عاماالأربعاء، 19 ابريل 2017 10:16 ص
أعلن معهد الدراسات التابع لوكالة ناسا أن شهر مارس 2017 هو ثاني أعلى شهر بالنسبة لدرجات الحرارة منذ 137 سنة.
ويعد شهر مارس من العام الماضي، أكثر حرارة مقارنة مع مارس من العام الجاري، حيث جاء متوسط درجة الحرارة العالمية خلاله أعلى من الطبيعي بـ 1.12 درجة مئوية.
وسجل مارس 2016 معدلا مرتفعا مقارنة بالسنوات التي سبقته حيث ارتفع بمعدل 1.27 درجة مئوية فوق متوسط حرارة القرن الـ20.
كما اعتبر مارس 2017 من الأشهر الشاذة من حيث درجات الحرارة حسب قاعدة بيانات “ناسا”، التي عدته أمرا غاية في الأهمية، لأن قادة العالم التزموا بالحد من الاحتباس الحراري عالميا، والمساهمة في التقليل منه عبر تخفيض نسبة التصنيع المضرة بالبيئة، في الوقت الذي دقت فيه أجراس الخطر بخصوص الجزر مثل الكارييبي والمالديف التي ستواجه خطرا وجوديا مع ارتفاع مستوى سطح البحر.
والجدير بالذكر أن متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية كان أكبر من المتوقع خلال مارس الحالي.
ولمح الخبراء إلى إمكانية عودة ظاهرة “النينيو” التي قد تتطور خلال الأشهر الستة القادمة، وهو ما سيجر دول العالم إلى مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتي لم تعد اختيارا بل ضرورة بالنسبة لأغلبهم.
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