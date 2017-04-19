أطلق صاروخ ” Atlas V ” الأمريكي يوم 18 أبريل/ نيسان من القاعدة الجوية في رأس كانافيرال حاملا إلى المحطة الفضائية الدولية مركبة الشحن “سيغنوس”.

وعلى متنها 3.5 طن من الحمولة لرواد الفضاء والتي تضم المواد الغذائية والأجهزة لإجراء تجارب علمية.

وقالت وكالة “ناسا” إن المركبة بلغت المدار المحدد لها بعد مرور 22 دقيقة من إطلاقها.

يذكر إن إطلاق الصاروخ كان قد تم إرجاؤه قبل ذلك أكثر من مرة، بسبب وجود خلل في الدورة الهيدروليكية بوحدة تسريع الصاروخ.