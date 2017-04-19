خارطة الكنز السري من الفضاء قد تكشف عن ثروات هائلةالأربعاء، 19 ابريل 2017 10:12 ص
من المقرر أن ينطلق صائد الكنوز، داريل ميكلوس، في رحلة إلى أعماق الكاريبي بحثا عن الكنوز التي يأمل أن تصل قيمتها مليارات الدولارات.
وسيسترشد ميكلوس خلال رحلته بخارطة رُسمت في الفضاء من قبل غوردن كوبر، أحد رواد الفضاء الأوائل التابعين لوكالة ناسا.
وكان كوبر، وهو صديق مقرب لميكلوس، واحدا من رواد الفضاء الأوائل لوكالة ناسا، وأحد أصحاب الأرقام القياسية، حيث سجل 222 ساعة في الفضاء خلال تجربة آخر وأطول بعثة إلى عطارد في عام 1963، وخلال تلك المهمة دار حول العالم بما مجموع 22 مرة وتمكن من التقاط آلاف الصور إبّان ذلك، لسطح الأرض.
وكانت بعثة كوبر تهدف لدراسة آثار انعدام الوزن لفترات طويلة على جسم الإنسان، غير أن الغرض الحقيقي من مهمته كان القيام بمسح شامل للأرض والتقاط صور لمواقع صواريخ نووية سوفيتية محتملة بالقرب من الولايات المتحدة.
وشكلت الصور التي التقطها كوبر أسس “خريطة كنز الفضاء” التي يأمل ميكلوس أن تقوده نحو الكنز الغارق، وهذه الرحلة هي موضوع سلسلة وثائقية جديدة تحمل عنوان “كنز كوبر”، التي ستبث ابتداء من الثلاثاء 18 أبريل على قناة “ديسكفري”.
وخلال فترة تواجده في الفضاء، تمكن كوبر الذي توفي في عام 2004 من اكتشاف شذوذ يعتقد بأنه يخفي حطام سفن، وبمجرد العودة إلى الأرض بدأ كوبر المهمة الشاقة المتمثلة في جمع المراجع المتعلقة بالشذوذ من بيانات السفن ويوميات القباطنة وغيرها من المعلومات التاريخية لإنشاء “خريطة كنز الفضاء”.
وتوفي كوبر قبل أن يتمكن من استكشاف أي من المواقع، ولكن الخريطة انتقلت إلى صديقه المقرب ميكلوس، على أمل أن يتمكن من إثبات نظرية رائد الفضاء في وجود كنز، وفي حال ثبوت ذلك فإن قيمته ستقدر بمليارات الدولارات، غير أن ميكلوس لن يكون قادرا على الاحتفاظ به في حال نجح في العثور عليه.
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحية - محيطTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
وصول قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عسكرية بمحافظة الأنبار العراقية
وصلت قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، للمساعدة في عملية طرد تنظيم “داعش” الإرهابي. وقالت مصادر لقناة (سكاي نيوز) ...Tue, 18 Apr 2017 11:38:40 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران بمناسبة ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT
-
هل للاستحمام اليومي عواقبه على الصحة؟ - محيط
يعتبر الاستحمام من أفضل العادات الصحية التي تساهم في الحفاظ على نظافة الجسم وصحة الإنسان، ولكن هل لكثرة الاستحمام مضارها أيضا؟ وفي حين يحرص الكثيرون…Tue, 18 Apr 2017 11:43:30 GMT
-
الشاي المثلج يزيد خطر الإصابة بالكوليرا - محيط
خلصت دراسة طبية إلى أن شرب الشاي المثلج أو مياه غير مغلية من مصدر للمياه بالقرب من المرحاض قد يزيد من خطر الإصابة بالكوليرا. وتشير…Tue, 18 Apr 2017 11:29:33 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها «كوم» من التماثيل - محيطTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT