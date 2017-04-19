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مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا حادث سقوط المروحية السعودية
وزارة الخارجية المصرية

مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا حادث سقوط المروحية السعودية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:17 ص
وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء عن خالص التعازي لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث سقوط مروحية سعودية في مأرب باليمن أمس والذي أسفر عن استشهاد 4 ضباط و8 ضباط صف من القوات المسلحة السعودية.
وأكد البيان على صادق مواساة وتضامن مصر حكومة وشعبا مع المملكة العربية السعودية في هذا الحادث الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته. ‎

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