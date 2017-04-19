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روبوت سوري مضاد للدروع!
الروبوت

روبوت سوري مضاد للدروع!

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:08 ص

تمكنت مجموعة من المهندسين السوريين من إنتاج منصة متنقلة متعددة الوظائف موجهة عن بعد، وذكر موقع Defence.ru أن فيديو لاختبار هذه الروبوت المضاد للدروع ظهر في الإنترنت.

ويبلغ طول الروبوت المجنزر مترا وصبغ باللون الأخضر مع وضع العلم السوري على لاقطه الهوائي، كما تم تسليح النموذج الاختباري منه بصاروخين مضادين للدروع من طراز ” كورنيت –ي” ولكن لا توجد أي معلومات عن منظومة التوجيه في الآلية. وجرى اختبار الروبوت داخل ورشة عمل في مدينة حلب.

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