يبدو أن الكوارث لا تأتي فرادى، فلم يكن خروج فريق بايرن ميونيخ الألماني من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الهزيمة 3/4 فى لقاء العودة لدور الثمانية أمام ريال مدريد الاسبانى هي الخسارة الوحيدة التي تعرض لها الفريق.

فقد ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية اليوم الأربعاء أن الحارس مانويل نوير حارس مرمى البايرن قد تعرض إلى إصابة قوية في تلك المباراة، وهو الشيء الذي لن يعجب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بكل تأكيد حيث سيغيب عن المباريات لفترة قد تمتد إلى نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن الحارس الدولي الألماني قد تلقى تلك الإصابة في القدم اليُسرى خلال الهدف الثالث الذي سجله كريستيانو رونالدو مهاجم الميرينجي في تلك المباراة.

يذكر أن الحارس نوير (31 سنة) كان مصابا قبل العودة للمشاركة في مواجهتي الفريق الألماني أمام النادي الملكي، واللتان تلقت شباكه فيهما 6 أهداف.