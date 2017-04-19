عرضت فضائية” أكسترا نيوز”، اللقطات الأولي لاستعدادات استقبال الغواصة الألمانية الأولى من “طراز تايب 1400/209” وهي تدخل الحدود المصرية بقاعدة رأس التين بمحافظة الإسكندرية، استعدادا لضمها للبحرية المصرية، والتى تم تدشينها فى مدينة “كيل” الألمانية منذ عدة أشهر، حيث تُقام مراسم التسليم ورفع العلم المصرى عليها، وتأتى ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية طبقًا لبرنامج زمنى محدد.

ويقود الغواصة الألمانية عدد من ضباط القوات البحرية المصرية ، ممن تم تدريبهم مع الجانب الألمانى، وقادوا السفينة منذ إقلاعها من ألمانيا.

تُعد الغواصة الألمانية التى تم بناؤها بترسانة شركة (تيسن كروب) إضافة وقفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية، ودعما لقدرتها فى حماية الأمن القومى المصرى، ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، التى تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية.