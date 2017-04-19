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مصادر سورية:مقتل شخصين في قصف على ضاحية الأسكندرية بمدينة "الطبقة"
قتلى في سوريا

مصادر سورية:مقتل شخصين في قصف على ضاحية الأسكندرية بمدينة "الطبقة"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:15 ص
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أفادت مصادر سورية معارضة بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف على ضاحية الأسكندرية جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة .

ونقلت قناة “الحرة” الإخبارية اليوم الأربعاء عن المصادر قولها: “إن مدينة الطبقة تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحي التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت مؤخرا على حي الأسكندرية داخل مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لساعات ضد تنظيم داعش.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية، التي أطلقت مؤخرا المرحلة الرابعة من عملية غضب الفرات، من السيطرة على مناطق واسعة من محافظة الرقة، أبرزها مطار الطبقة العسكري وحصار مدينة الطبقة.

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