الملك سلمان يتلقى برقيات العزاء في شهداء الطائرة السعوديةالأربعاء، 19 ابريل 2017 10:38 ص
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبر فيها عن خالص تعازيه في ضحايا سقوط طائرة تابعة للقوات المسلحة السعودية في محافظة مأرب باليمن مما أسفر عن استشهاد 12 عسكريًا من القوات المسلحة السعودية .
كما تلقى الملك سلمان برقيتي عزاء من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت ومن الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت أعربا فيهما عن خالص تعازيهما باستشهاد 12 عسكريًا من القوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن .
كما تلقى الملك سلمان برقييتي عزاء من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، و الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر .
كانت طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، مما أسفر عن استشهاد اثني عشر عسكريًّا وهم يؤدون واجبهم الوطني .
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