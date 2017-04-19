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ليفربول يخصص 20 مليون أسترلينى لضم الحارس جو هارت
يورجن كلوب

ليفربول يخصص 20 مليون أسترلينى لضم الحارس جو هارت

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:06 ص
وكالات

ذكرت صحيفة صن الإنجليزية أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول خصص مبلغ 20 مليون جنيه استرلينى من أجل ضم حارس نادي مانشستر سيتي جو هارت.
ويلعب هارت الموسم الحالى فى صفوف نادى تورينو الأيطالي على سبيل الإعارة لكنه يعتزم العودة للدورى الإنجليزي الممتاز فى الموسم المقبل.
وكان هارت الحارس الدولى الإنجليزى قد رحل إلى الدوري الأيطالي على سبيل الإعارة بعد أن خرج من حسابات الأسباني بيب جوارديولا الذي تولي تدريب السيتيزنز فى الصيف الماضى.

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