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كيف رد أردوغان على منتقدي التعديلات الدستورية عبر "CNN"؟!
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

كيف رد أردوغان على منتقدي التعديلات الدستورية عبر "CNN"؟!

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:15 ص
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ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منتقدي التعديلات الدستورية التي طرحها حزبه وأيدها الشعب التركي عبر استفتاء شعبي جرى الأحد 16 نيسان/ أبريل الجاري.

وشدد الرئيس التركي أردوغان، في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأمريكية، على أن التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب التركي لا تجعل منه ديكتاتورا.

وأضاف أن حزمة الإصلاحات الدستورية، التي تتكون من 18 مادة، لم تكن تتمحور حوله شخصيا، قائلا: “أنا بشر، يمكن أن أموت في أي وقت”.

ورفض أردوغان، في المقابلة التي أجرتها إحدى كبيرات مذيعات “سي أن أن” بيكي أندرسون، الاتهامات بأن السلطات الجديدة كانت لرغبته في تمكين نفسه، عوضا عن تحسين النظام السياسي في تركيا، قائلا: “النظام يمثل تغييرا وتحولا في التاريخ الديمقراطي لتركيا”.

وحول نتيجة الاستفتاء، استعان أردوغان بمثال رياضي، قائلا إن الفوز يظل فوزا، وأضاف: “لا يهم إن فزت بنتيجة واحد مقابل صفر أو خمسة مقابل صفر، الهدف النهائي هو الفوز في المباراة”.

ونفى أردوغان المزاعم بأن الإصلاحات كانت خطوة نحو الدكتاتورية، قائلا: “لدينا هنا صندوق اقتراع.. الديمقراطية تحصل على قوتها من الشعب، وهذا ما نسميه الإرادة الوطنية”.

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