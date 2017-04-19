أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم توفير السلع بكميات وأسعار جيدة خلال شهر رمضان القادم.

وأعلن رمضان من خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن تقرير التضخم في شهر أبريل الحالي يؤكد انخفاض في أسعار الأرز والسكر والفول، وأن نسبة التضخم انخفضت في شهر مارس بنسبة 2 % مقارنة بشهر فبراير الماضي، مشيدا بأداء الحكومة في استخدام ادواتها لضبط السوق.

وأضاف أن عملية تحديث بطاقات التموين تشمل 19 مليون مواطن مسجل بـ4,5 مليون بطاقة، مؤكدا أن المواطنين المطالبين بتحديث بياناتهم سيتم إخطارهم من خلال إيصال صرف السلع التموينية.

وأشار إلى أنه من الممكن تحديث البيانات من خلال كتابة استمارات متوافرة بمكاتب التموين، وإرسالها بظروف البريد المخصصة لتحديث البيانات مرفقة بإيصال كهرباء وصور شهادات ميلاد أبنائه وصور بطاقات الرقم القومي له ولزوجته وإيصال صرف السلع المسجل الإخطار به.

وأوضح انه من الممكن تحديث البيانات إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني “www.tamwin.com.eg”.