يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ورقنى جيبيوه، وزير خارجية إثيوبيا.

ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال المباحثات سيتم التأكيد أنه لا عودة إلى الخلف في العلاقات “المصرية - الإثيوبية” لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، والبناء على ما تحقق من إنجازات حتى الآن، سواء على مستوى القيادة أو على الجانب المؤسسي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين ومواصلة العمل معا لتعزيز العلاقة الثنائية، ومنع أي موقف من شأنه أن يقوض من الطبيعة الأخوية والاستراتيجية لهذه العلاقة.

ومن المقرر تأكيد إنهاء الموضوعات العالقة بأسرع وقت ممكن، تأسيسًا على اتفاق إعلان المبادئ لسد النهضة بوصفه خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، للانطلاق إلى بناء مستقبل أفضل للشعبين، وتأكيد حق الشعب المصري في الحياة، وأن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر.

ويبحث الجانبان أعمال اللجنة الوزارية المشتركة والتي يشرف عليها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، وأن اتفاق المبادئ خطوة نحو تعزيز التعاون بينهما، ومعالجة شواغل كل الأطراف والالتزام بمبدأ المكاسب للجميع.

ومن المقرر تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما ما يتعلق بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وخاصة مكافحة الإرهاب والذي يستلزم جهدًا جماعيًا للقضاء عليه حماية لمقدرات الشعوب.