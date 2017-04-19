عثرت الشرطة الباكستانية على جثة أستاذة جامعية من الطائفة الأحمدية وعليها أثار طعن، في ما يتوقع أن يكون أحدث هجوم لمتطرفين على الأقلية الأحمدية.

قال الضابط محمد علي إنه تم العثور على جثة أستاذة علم الأحياء طاهرة مالك (61 عاما) في مدينة لاهور شرقي البلاد وبها عدة جروح بسبب طعنات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلى حد الآن.

وتعتبر حركة طالبان باكستان، أتباع الطائفة الأحمدية ملحدين، وكانت قد شنت عليهم هجمات في الماضي.

تمثل الأحمدية أقلية ضئيلة بين 180 مليون نسمة في باكستان ذات الأغلبية المسلمة.