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الشاب الفرنسي أكثر بخلا في الإنفاق على حبيبته
حب زواج عشق غرام خطوبة تعارف النظرة الاولى

الشاب الفرنسي أكثر بخلا في الإنفاق على حبيبته

الأربعاء، 19 ابريل 2017 10:09 ص
وكالات

أظهرت أحدث الدراسات التي أجراها موقع (ميتك) الفرنسي أن الشباب الفرنسيين لا ينفقون الكثير من أموالهم أثناء خروجهم مع محبوباتهم، وأنه ينفق في هذا اللقاء في المتوسط 56 يورو، أما البريطاني فينفق 158 يورو والسويدي 50 يورو.

وأشارت الدراسة إلى أن الشاب الفرنسي يبدو في علاقاته العاطفية أكثر بخلا من ذويه فهو لا يفكر في شراء باقة من الزهور أثناء لقائه بحبيبته أو حتى يدعوها إلى تناول الغذاء في أحد المطاعم بل كل ما يفعله هو التسكع في الشوارع معها.

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