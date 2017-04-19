وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل صعوده إلى طائرة جدة

شهد مطار القاهرة اليوم الأربعاء، وفاة معتمر مصرى بملابس الإحرام قبل صعوده إلى الطائرة السعودية المتجهة إلى جدة متأثرا بتوقف عضلة القلب وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

تلقى الدكتور مدحت قنديل مدير عام الحجر الصحى بالمطار إخطارا من الشرطة بسقوط الراكب أحمد بهجت عيد 53 عاما على الأرض أمام مدخل جيت رقم 5 والمخصص لصعود ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 386 والمتجهة إلى جدة وتوجه طبيب الحجر الصحى إلى الراكب وتبين وفاته متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب وتم نقل الجثمان إلى مستشفى هليوبوليس لإعداده للدفن.

يذكر أن رحلات الخطوط السعودية تعانى من حالة ارتباك شديد وتأخر وإلغاء بعض الطائرة مما تسبب فى معاناة لكل الركاب.