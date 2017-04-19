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حاكم جاكرتا المتهم بـ"الإساءة للقرآن" يخوض الجولة الثانية من الانتخابات
مظاهرات تجتاح إندونيسيا ضد حاكم جاكرتا‎

حاكم جاكرتا المتهم بـ"الإساءة للقرآن" يخوض الجولة الثانية من الانتخابات

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:57 ص
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يدلي الناخبون في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأربعاء، بأصواتهم في الجولة الثانية لانتخاب حاكم المدينة والتي يشارك فيها الحاكم الحالي، باسوكي تاهاجا بورناما، المتهم بـ “الإساءة إلى القرآن”.
وينافس بورناما وزير التعليم السابق أنيس باسويدان، فيما تعقد الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لخروج مظاهرات.
ورغم أن محاكمة بورناما الملقب بـ “أهوك”، بتهمة “الإساءة” للقرآن لا تزال مستمرة، فإن القانون الإندونيسي لا يمنعه من الاستمرار في منصبه ومن الترشح للانتخابات.
وكانت الجولة الأولى قد عقدت في 15 فبراير الماضي، وتقرر عقد جولة ثانية نتيجة عدم حصول أي من المرشحين على 51% من الأصوات.
وأهوك هو أول حاكم مسيحي من أصل صيني لجاكرتا منذ 50 عاما، وسبق أن دعا سكان العاصمة في سبتمبر الماضي بأن لا “ينخدعوا بمن يستخدمون القرآن” للفوز عليه في الانتخابات، وهو ما اعتبره ناشطون تصريحا “مسيئا” للقرآن وتسبب بخروج العديد من المظاهرات الغاضبة.
ورغم اعتذار أهوك عدة مرات قائلا إن تصريحاته أسيء فهمها، إلا أنه أحيل للمحاكمة.
وجرى تنصيب “أهوك” حاكما لجاكرتا خلفاً لـ”جوكو ويدودو” في 2014، بعد تولي الأخير رئاسة البلاد، وفاز “ويدودو” بمنصب جاكرتا” target=“_blank”>حاكم جاكرتا في انتخابات 2012 المحلية، وكان “أهوك” نائباً له.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الصينيين في إندونيسيا لا تتجاوز 1.2%، ويتمركز 22.3% منهم في العاصمة، في حين تقدر نسبة المسيحيين في البلاد بـ 10%، ينتمون لقوميات مختلفة، ويدين 11% من سكان جاكرتا بالمسيحية، بينما الغالبية العظمى من المسلمين.

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