 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 09:13 صباحاً
روابط سريعة
«داعش» يتبنى هجوم «سانت كاترين» الإرهابي
داعش بانر ارهاب تطرف

«داعش» يتبنى هجوم «سانت كاترين» الإرهابي

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:57 ص

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، الذي استهدف كمين أمني بمحيط دير سانت كاترين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وقالت وكالة “أعماق”، التابعة للتنظيم، في بيان لها: “الهجوم الذي وقع قرب كنيسة سانت كاترين (في)، جنوب سيناء، نفذه مقاتلو الدولة الإسلامية”.

وشن مجهولون، هجوماً إرهابياً، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، على كمين أمني مكلف بحماية ددير سانت كاترين؛ ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة، وإصابة 4 من أفراد الأمن المركزي، بينهم حالة خطرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3