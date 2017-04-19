أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، الذي استهدف كمين أمني بمحيط دير سانت كاترين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وقالت وكالة “أعماق”، التابعة للتنظيم، في بيان لها: “الهجوم الذي وقع قرب كنيسة سانت كاترين (في)، جنوب سيناء، نفذه مقاتلو الدولة الإسلامية”.

وشن مجهولون، هجوماً إرهابياً، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، على كمين أمني مكلف بحماية ددير سانت كاترين؛ ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة، وإصابة 4 من أفراد الأمن المركزي، بينهم حالة خطرة.