أفادت قناة “سكاي نيوز بالعربية” اليوم الأربعاء أنه تم استئناف عمليات الإجلاء من بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني في سوريا.

وكان الآلاف من أهالي ومسلحي هذه البلدات خرجوا إلى إدلب وحلب بموجب اتفاق “المدن الأربع”، الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية والفصائل المسلحة.

وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض الأثنين الماضي انتهاء الجزء الاول من المرحلة الاولى المعروف باتفاقية “المدن الأربع”.

ويشار إلى أن الدفاع المدني في حلب قد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في حي الراشدين إلى 100 قتيل و500 جريح، وأن إرهابيا كان يقود سيارة مفخخة فجر نفسه في منطقة الراشدين - جانب الكازيه (محطة وقود)، مكان وجود الحافلات التي تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة العالقين هناك.