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روسيا ترفع حالة التأهب في وحدات الدفاعات الجوية
وزير الدفاع الروسي - سيرجي شويجو

روسيا ترفع حالة التأهب في وحدات الدفاعات الجوية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:53 ص
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، رفع حالة التأهب في وحدات الدفاع الجوي في موسكو، بما في ذلك منظومات “إس-300” و”إس-400” و”بانتسير-إس”، وذلك كجزء من اختبار نهائي.

وجاء في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، عن إدارة شئون الإعلام والاتصال الجماهيري التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أنه كجزء من عملية الاختبار النهائي وتدريب وحدات الدفاع الجوي والقوات الجوية — الفضائية لفصل الشتاء المتمركزة في منطقة موسكو، رفعت في حالة تأهب.. الاختبار يشمل تشكيلات منظومات الدفاع الجوي، “إس-300” و”إس-400”، منظومة الدفاع الجوي الصاروخي المدفعي “بانتسير-إس”.

هذا وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، قد أعلن في فبراير الماضي، أن 99 % من منظومات الإطلاق التابعة للقوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية في حالة جهوزية قتالية دائمة.

وأضاف، أن نسبة تجهيز الجيش الروسي بالأسلحة الحديثة وصل اليوم إلى 58.3 %، ونسبة إصلاح التقنيات العسكرية 94 %، وأن حصة المعدات الحديثة بالثالوث النووي الاستراتيجي وصلت إلى 60 % أما في “القوات الصاروخية الإستراتيجية فهي عند 62 %”.

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