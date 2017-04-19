يلتقى اليوم الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، “ورقنى جيبيهو” وزير خارجية إثيوبيا لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

وصل إلى القاهرة فى ساعة مُبكرة من صباح اليوم، وزير خارجية إثيوبيا قادمًا على رأس وفد من أديس أبابا فى زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالهما دعم علاقات التعاون بين مصر وإثيوبيا وآخر التطورات الأفريقية.

كان فى استقبال وزير خارجية إثيوبيا بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة السفيران “محمود نايل” مساعد وزير الخارجية لدول حوض النيل و”أشرف منير” نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم وسفير إثيوبيا لدى مصر.