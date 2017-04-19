"التايمز": ماي قد تحقق فوزا ساحقا في انتخابات 8 يونيوالأربعاء، 19 ابريل 2017 08:49 ص
ذكرت صحيفة “تايمز” نقلا عن بيانات لمؤسسة “يوجوف” لاستطلاعات الرأي أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تحقق فوزا ساحقا بأغلبية تتجاوز 114 مقعدا في الانتخابات التي ستجرى في الثامن من يونيو .
وذكرت الصحيفة أن “يوجوف” تتوقع حصول المحافظين بزعامة ماي على 382 مقعدا وحصول حزب العمال المعارض على 179 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على عشرة مقاعد والحزب القومي الأسكتلندي على 56 مقعدا وحصول آخرين على 23 مقعدا وهو ما سيمنح الحكومة أغلبية بفارق 114 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 650.
ويسيطر المحافظون حاليا على 330 مقعدا بالبرلمان.
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