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طلاب الثانوية يمتحنون في «البوكليت الثالث»
امتحانات الثانوية العامة ـ طلاب

طلاب الثانوية يمتحنون في «البوكليت الثالث»

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:43 ص

يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة، فى الامتحانات الاسترشادية للبوكليت، امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وفى سياق متصل تواصل مدارس الثانوى تصحيح كراسات البوكليت للطلاب فى المواد التى اختبرها الطلاب منذ 5 أبريل الجارى، لمعرفة نتائج التجربة وتعريف الطلاب بالمستوى العلمى، وأيضًا حتى يطمأن أولياء الأمور على التجربة التى يتم تطبيقها لأول مرة على أبنائهم.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة ينتهون الأحد المقبل من الامتحانات التجريبية التى عقدت لهم، لتبدأ الوزارة عقب ذلك فى تحليل نتائج الامتحانات على مستوى الجمهورية، من حلال درجات الطلاب وملاحظاتهم التى أعلنوا عنها خلال فترة الامتحانات.

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