أعلنت إدارة الطوارئ الروسية في شبه جزيرة القرم إنقاذ شخص واحد من طاقم سفينة الشحن “غيرويي أرسنالا” التي غرقت صباح اليوم في مياه البحر الأسود.

وأوضحت الطوارئ، في بيان لها أوردته قناة “روسيا اليوم”، أن السفينة تحمل علم بنما وطاقمها المؤلف من 12 شخصا، مشيرة إلى أنه يتم حاليا البحث عن باقي أفراد الطقم.

وأشار البيان إلى أنه كان على متن السفينة 12 بحارا من طاقمها من بينهم اثنان من مواطني أوكرانيا وواحد من جورجيا وتسعة مواطنين روس.

ولفت إلى أن السفينة أطلقت إشارات إنذار في الصباح الباكر من اليوم وكانت على بعد نحو 30-40 ميلا بحريا من ساحل البحر الأسود الروسي متوجهة من مدينة آزوف الروسية إلى تركيا وعلى متنها شحنة من الحبوب.

وبدوره،قال مسؤول في إدارة الطوارئ إن سبب الغرق ناجم عن سوء الأحوال الجوية والعواصف الشديدة، مشيرا إلى أن سوء الأحوال الجوية يصعب من وتيرة عمليات البحث والإنقاذ .