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خروج مصاب في هجوم «سانت كاترين» من العمليات
اصابة امين شرطة

خروج مصاب في هجوم «سانت كاترين» من العمليات

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:38 ص

خرج المصاب الرابع في حادث كمين سانت كاترين، من غرفة العمليات بمستشفى شرم الشيخ الدولى بعد إجراء جراحة عاجلة له لاستخراج الرصاصة التى استقرت فى صدره نتيجة إطلاق الأعيرة النارية من مجموعة من الإرهابيين على كمين سانت كاترين.
وعقب خروج المصاب من غرفة العمليات تم إدخاله فى غرفة متابعة دقيقة من أطباء المستشفى لحين الاطمئنان عليه واستقرارحالته الصحية.

وكان مجهولون، شنوا هجوماً إرهابياً، على كمين أمني بمحيط دير سانت كاترين، ما أسفر عن استشهاد ضابط، وإصابة 4 من قوات الأمن المركزي.

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