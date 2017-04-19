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بوش الأب يتعافى من "التهاب رئوي" بمستشفى في هيوستن
الرئيس الأمريكي جورج بوش الاب

بوش الأب يتعافى من "التهاب رئوي" بمستشفى في هيوستن

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:34 ص
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تعافى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج إتش دبليو بوش بعد نقله إلى مستشفى في هيوستن جراء إصابته بـ “حالة خفيفة من الالتهاب الرئوي”، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم بوش أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث جيم ماكجراث في بيان إن بوش أدخل المستشفى يوم الجمعة إثر إصابته بـ “سعال مستمر” وتم تشخيص الحالة على أنها التهاب رئوي خفيف.

وتم علاج الالتهاب الرئوي، ولكن بوش لا يزال في مستشفى هيوستن ميثوديست تحت الملاحظة.

وقال ماكجراث إن “معنويات الرئيس بوش جيدة جدا ويحتجز لمزيد من المتابعة بينما يستعيد قوته”.

وكان بوش 92/ عاما/ رئيسا للولايات المتحدة من عام 1989 حتى 1993 وهو والد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش (2001 - 2009). ونقل بوش الأب إلى المستشفى في يناير الماضي في وحدة للعناية المركزة إثر إصابته بالتهاب رئوي.

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