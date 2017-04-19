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اليوم.. «الغواصة الألمانية» تنضم إلى البحرية المصرية
غواصة

اليوم.. «الغواصة الألمانية» تنضم إلى البحرية المصرية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:31 ص

تستقبل القوات البحرية المصرية اليوم، الأربعاء الغواصة الألمانية الأولى من الجانب الألمانى “طراز تايب  1400/209”، والتى تم تدشينها فى مدينة “كيل” الألمانية منذ عدة شهور، حيث تُقام مراسم التسليم ورفع العلم المصرى عليها، وتأتى ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمنى محدد.
ويقود الغواصة الألمانية عدد من ضباط القوات البحرية المصرية ، ممن تم تدريبهم مع الجانب الألمانى، وقادوا السفينة منذ إقلاعها من ألمانيا.
تُعد الغواصة الألمانية التى تم بناؤها بترسانة شركة “تيسن كروب” إضافة وقفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية، ودعما لقدرتها فى حماية الأمن القومى المصرى، ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، التى تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية.

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