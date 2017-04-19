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خروج قافلة حافلات تقل مسلحين من الزبداني ومضايا ووصول "الفوعة" إلى الراشدين غرب حلب
قافلة الزبداني - سوريا - لبنان

خروج قافلة حافلات تقل مسلحين من الزبداني ومضايا ووصول "الفوعة" إلى الراشدين غرب حلب

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:37 ص
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أفادت وسائل إعلام بأن قافلة حافلات تقل مسلحين خرجت من منطقتي الزبداني ومضايا وسلكت طريق دمشق - حمص.

وأضافت وسائل الإعلام أن خروج قافلة الحافلات تزامن مع وصول قافلة الفوعة إلى الراشدين غرب حلب.

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