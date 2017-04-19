أمير قطر السابق يزور السودان الأسبوع المقبلالأربعاء، 19 ابريل 2017 08:46 ص
يزور أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، الثلاثاء المقبل، السودان؛ حيث يفتتح قرية لإسكان 200 أسرة يتيم، في ولاية نهر النيل بتكلفة مالية قيمتها 12 مليون دولار.
وحسب الأناضول، قال والي ولاية نهر النيل، حاتم الوسيلة، في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء: إن “القرية تعد من أكبر المشروعات التي نفذتها منظمة قطر الخيرية في السودان”.
وأشار إلى أن “قطر تساهم في بناء وإعادة تأهيل البنى التحتية بولاية نهر النيل ومد خطوط المياه والكهرباء وترميم الآثار، بتكلفة مالية تجاوزت أكثر من 380 مليون دولار”.
ووصف الوسيلة، العلاقات السودانية القطرية بـ”الإستراتيجية”، وأن الزيارة تعزز “تطور العلاقات بين البلدين”.
ومنذ العام 2013 تمول قطر، مشروعا لترميم الآثار السودانية، بتكلفة تبلغ 135 مليون دولار.
وفي مارس الماضي، زارت الشيخة موزة والدة أمير قطر الحالي، السودان؛ لمتابعة مشاريع تتبناها مؤسسة “التعليم فوق الجميع”.
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