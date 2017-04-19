حذر الأمير وليام البريطانيين، أمس الثلاثاء، من أن “زم الشفاه” لكبت المشاعر، والسيطرة عليها، يضر بالصحة النفسية، وذلك تصعيدا لحملة توعية، شاركت فيها المغنية الأميركية الشهيرة ليدي غاغا عبر الفيديو.

وقال وليام، في مقابلة مع جمعية “الحملة ضد العيش في تعاسة” المعنية بحث الذكور على عدم الانتحار، نقلت “رويترز” مقتطفات منها: “قد يكون هناك وقت ومكان مناسب لزم الشفاه، لكن ليس على حساب صحتك”.

وتأتي تصريحات وليام بعد يوم من حديث شقيقه الأصغر الأمير هاري، في مقابلة صحفية، عن صراعه مع تقبل وفاة والدتهما الأميرة ديانا.

وكان زم الشفاه في الماضي يعتبر فضيلة بريطانية انعكست على سلوك أفراد العائلة المالكة الذين حافظوا على رباطة جأشهم وسط أزمات عديدة من تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 إلى حادث السيارة الذي راحت ضحيته الأميرة ديانا في 1997.

وخالف الأمير هاري الأساليب الملكية كثيرا عندما كشف عن طلبه المساعدة النفسية في أواخر عقده الثاني من العمر لمساعدته في احتواء الحزن على ديانا، ومعاناته مع عامين من “الفوضى الكاملة”، وكبته لمشاعره.

ويقود الأميران وكيت زوجة الأمير وليام حملة توعية بعنوان (هيدز توجيذر) لتشجيع الناس على الحديث عن الأمراض النفسية، وطلب المساعدة.

والتعبير البريطاني “زم الشفاه” يعني القدرة على التحكم في المشاعر تحت أي ظرف.

وأصدرت حملة (هيدز توجيذر) فيلما قصيرا يظهر فيه وليام وهو يناقش قضايا الصحة النفسية مع نجمة البوب الأميركية ليدي جاجا التي كشفت النقاب عن صراعاتها مع مرض اضطراب ما بعد الصدمة، إثر تعرضها للاغتصاب عندما كانت في سن 19 عاما.

ويظهر الأمير البريطاني في الفيديو، الذي يستغرق 4 دقائق، وهو جالس في مكتبه بقصر كنسينغتون في لندن، ويتحدث عبر شاشة كمبيوتر شخصي مع ليدي جاجا من مطبخ منزلها في لوس أنجلوس.

وناقش الاثنان في الفيديو أهمية الحديث عن المشاعر، وعدم الخوف من أحكام الناس، بسبب الكشف عن مشاكل الصحة النفسية.