الأمير وليام يشارك ليدي جاجا في فيلم قصير .. تعرف على تفاصيله ؟الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:57 ص
حذر الأمير وليام البريطانيين، أمس الثلاثاء، من أن “زم الشفاه” لكبت المشاعر، والسيطرة عليها، يضر بالصحة النفسية، وذلك تصعيدا لحملة توعية، شاركت فيها المغنية الأميركية الشهيرة ليدي غاغا عبر الفيديو.
وقال وليام، في مقابلة مع جمعية “الحملة ضد العيش في تعاسة” المعنية بحث الذكور على عدم الانتحار، نقلت “رويترز” مقتطفات منها: “قد يكون هناك وقت ومكان مناسب لزم الشفاه، لكن ليس على حساب صحتك”.
وتأتي تصريحات وليام بعد يوم من حديث شقيقه الأصغر الأمير هاري، في مقابلة صحفية، عن صراعه مع تقبل وفاة والدتهما الأميرة ديانا.
وكان زم الشفاه في الماضي يعتبر فضيلة بريطانية انعكست على سلوك أفراد العائلة المالكة الذين حافظوا على رباطة جأشهم وسط أزمات عديدة من تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 إلى حادث السيارة الذي راحت ضحيته الأميرة ديانا في 1997.
وخالف الأمير هاري الأساليب الملكية كثيرا عندما كشف عن طلبه المساعدة النفسية في أواخر عقده الثاني من العمر لمساعدته في احتواء الحزن على ديانا، ومعاناته مع عامين من “الفوضى الكاملة”، وكبته لمشاعره.
ويقود الأميران وكيت زوجة الأمير وليام حملة توعية بعنوان (هيدز توجيذر) لتشجيع الناس على الحديث عن الأمراض النفسية، وطلب المساعدة.
والتعبير البريطاني “زم الشفاه” يعني القدرة على التحكم في المشاعر تحت أي ظرف.
وأصدرت حملة (هيدز توجيذر) فيلما قصيرا يظهر فيه وليام وهو يناقش قضايا الصحة النفسية مع نجمة البوب الأميركية ليدي جاجا التي كشفت النقاب عن صراعاتها مع مرض اضطراب ما بعد الصدمة، إثر تعرضها للاغتصاب عندما كانت في سن 19 عاما.
ويظهر الأمير البريطاني في الفيديو، الذي يستغرق 4 دقائق، وهو جالس في مكتبه بقصر كنسينغتون في لندن، ويتحدث عبر شاشة كمبيوتر شخصي مع ليدي جاجا من مطبخ منزلها في لوس أنجلوس.
وناقش الاثنان في الفيديو أهمية الحديث عن المشاعر، وعدم الخوف من أحكام الناس، بسبب الكشف عن مشاكل الصحة النفسية.
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحية - محيطTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية - محيط
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
وصول قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عسكرية بمحافظة الأنبار العراقية
وصلت قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، للمساعدة في عملية طرد تنظيم “داعش” الإرهابي. وقالت مصادر لقناة (سكاي نيوز) ...Tue, 18 Apr 2017 11:38:40 GMT
-
هل للاستحمام اليومي عواقبه على الصحة؟ - محيط
يعتبر الاستحمام من أفضل العادات الصحية التي تساهم في الحفاظ على نظافة الجسم وصحة الإنسان، ولكن هل لكثرة الاستحمام مضارها أيضا؟ وفي حين يحرص الكثيرون…Tue, 18 Apr 2017 11:43:30 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
الشاي المثلج يزيد خطر الإصابة بالكوليرا - محيط
خلصت دراسة طبية إلى أن شرب الشاي المثلج أو مياه غير مغلية من مصدر للمياه بالقرب من المرحاض قد يزيد من خطر الإصابة بالكوليرا. وتشير…Tue, 18 Apr 2017 11:29:33 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها «كوم» من التماثيل - محيطTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT