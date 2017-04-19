قال الباحث الإسلامي، إسلام بحيري، إن بيان هيئة كبار العلماء الذي صدر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، يلخص كل أذى حل على مصر والإسلام والإنسانية بسبب أشخاص الأزهر الحاليين.

وكانت هيئة كبار علماء الأزهر، اجتمعت أمس، برئاسة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، وأصدرت فيه بيان، دافعت من خلاله على مناهج المشيخة في تعليم أصول الدين، منددة بدعوات تحديث هذه المناهج.

وكتب “بحيري”، في تدوينه على حسابه بموقع التدوين القصير “تويتر”، “ما يسمى هيئة كبار العلماء في الأزهر طلعت بيان النهارده، سيبكم من تفاصيله لأن في مليون رد على كلامهم لكن مش وقته”.

وتابع: “المذهل المفجع الصادم في البيان، إنهم بيقولوا بالنص، إن أعداء الأزهر هم أعداء الإسلام، والسطر ده يلخص كل أذى حل على مصر والإسلام والإنسانية بسبب أشخاص الأزهر الحاليين”.

وأضاف “ابحيري”: “تخيلوا التدليس وصل إنهم يخلوا انتقاد الأشخاص وفكرهم هو انتقاد المؤسسة، ثم في مرحلة أعلى يخلوا انتقاد المؤسسة هو عداء للإسلام كله.. نصيحة.. ترك الأزهر على حاله كما هو الآن بأشخاصه ومناهجه، هيكون سبب مباشر وحقيقي في خراب مصر”.