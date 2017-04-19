قال مسئول حكومي اليوم الأربعاء إن مراسم حرق جثمان ملك تايلاند الراحل بوميبون ادولياديج ستجرى في 26 أكتوبر مضيفا أن جنازة الملك ستجرى على مدار خمسة أيام.

وتأكيد موعد حرق الجثمان يضع إطارا زمنيا لتتويج الملك ماها فاجيرالونجكورن الذي اعتلى العرش في ديسمبر لكن تتويجه الرسمي توقف لحين إجراء جنازة والده.

ويقول مراقبون سياسيون إن تتويج الملك الجديد سيبدأ رسميا في أعقاب فترة حداد مدتها عام ويجب أن تتبعها انتخابات عامة بعد ذلك.

وقال مسئول كبير بالحكومة لوكالة “رويترز” بعد أن طلب عدم نشر اسمه بسب حساسية الأمر “أكد القصر موافقة الملك على خطة الحكومة. مراسم الحرق ستكون في 26 أكتوبر.”

وقال ويسانو كريا نجام نائب رئيس الوزراء للصحفيين يوم الثلاثاء “الجنازة ستجرى عل مدار خمسة أيام.”

وتوفي الملك بوميبون في أكتوبر 2016 عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وأنهت وفاته فترة حكم دامت سبعة عقود.