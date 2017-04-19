بعد مقتل 12 ضابطا.. الرئيس اليمني يلتقي مسئولًا عسكريًا سعوديًاالأربعاء، 19 ابريل 2017 08:23 ص
التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، نائب قائد القوات البرية السعودية، قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة، اللواء فهد بن تركي بن عبد العزيز، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وجاء اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، بعد ساعات من مقتل 12 ضابطًا سعوديًا، بقصف لدفاعات التحالف، استهدف طائرة سعودية عن طريق الخطأ شمال مدينة مأرب.
وبحسب وكالة “سبأ” اليمنية، فإنه جرى خلال اللقاء تناول مجمل التطورات العسكرية والميدانية المتصلة بالعمليات العسكرية في مختلف الجبهات ومناطق التماس مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأضافت: “إن الطرفين استعرضا عددا من الاستراتيجيات والبدائل، التي تتسق وتنسجم مع طبيعة وواقع كل منطقة جغرافية على حدة؛ لتذليل المهام وتحقيق الانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي”.
وتابعت: “إن القائد السعودي بحث التنسيق والتشاور الهادف إلى تعزيز التعاون والتكامل الهادف إلى تحقيق التطلعات والغايات التي تتجسد اليوم من خلال وحدة الهدف والمصير المشترك”.
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